شوبير يعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

نعى أحمد شوبير نجدم الأهلي والمنتخب السابق، أمير دولة الكويت ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء .

وكتب "شوبير"، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "أتقدم بخالص العزاء لشعب الكويت ولأسرة الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ، طارق المزرم، الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

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وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.