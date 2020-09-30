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ميدو يطالب بعودة ناصر ماهر إلى الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يطالب بعودة ناصر ماهر إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

شدد أحمد حسام ميدو على أهمية ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة، مطالبا بضرورة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

 

وأثنى ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، على ناصر ماهر، موضحا أنه تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

 

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 وأكد أنه من الضروري عودة ناصر للأهلي خلال الفترة المقبلة، نظرا لأنه سيفيد الفريق كثيرا في مركز 10.

 

وتابع، " سوف تشتعل المنافسة بين أندية الدوري المصري على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، لضم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة، الذي أصبح مميزا للغاية".

 

وأوضح أن ماجد سامي سيعمل على تسويق اللاعب بالشكل الأمثل خاصة أن اللاعب يمتلك الإمكانيات لذلك.

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