أخبار الرياضة | موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
انتشرت منذ قليل، تصريحات لـ"حفيظ البلايلي" وكيل الدولي الجزائري يوسف البلايلي حول مستقبل اللاعب الذي فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي.
أكد شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز حاليًا والأهلى سابقا، أن الراحة النفسية كانت السبب الرئيسى فى اختياره لعرض بيراميدز، بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.
- تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 30 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم.
- قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب أفريقي؛ لتدريب الفريق، خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، الذي سيرحل عن تدريب الاهلي عقب مباراة الترسانة مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لكأس مصر.
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