لقاء وداع فايلر .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي فى مواجهة الترسانة بكأس مصر

يستكمل الأهلي، منافسات كأس مصر بمواجهة كلاسيكية ضد الترسانة، اليوم الأربعاء، في دور الـ 16، في مواجهة سيكون عنوانها وداع المدرب السويسري رينيه فايلر.
حيث إن كل الطرق أصبحت تؤدي لرحيل فايلر بعد خلاف مع الإدارة وتمسكه بالحصول على إجازة في بلاده، وهو ما يثير المخاوف حول عدم عودته، خاصة مع وجود بند يسمح له بالرحيل في أول 10 أيام من الشهر المقبل، وهو ما جعل إدارة الأهلي تبحث مبكرًا عن البدائل.
وسيكون لقاء الترسانة الأخير للأهلي تحت قيادة فايلر، في ظل تمسكه بالسفر، ويستعد الأهلي لتعيين جهاز فني جديد بعد مواجهة الغد، من أجل قيادة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.
يعود الأهلي لمنافسات كأس مصر مجددًا بعد عبور عقبة بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ 32، بينما تأهل الترسانة، الذي يلعب بدوري القسم الثاني، بعد تخطي نادي 6 أكتوبر بالدور التمهيدي بنتيجة 4-2، ثم عبور المريخ بنتيجة 4-1، ثم تخطي الأولمبي بنتيجة 2-1 في آخر الأدوار التمهيدية، ثم عبور إنبي بركلات الترجيح في دور الـ 32.
وتوج الأهلي بلقب كأس مصر 36 مرة آخرها عام 2017، بينما فاز الترسانة باللقب 6 مرات آخرها عام 1986.
وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة الترسانة وشهدت القائمة استبعاد الحارس الأساسي محمد الشناوي بهدف الراحة إلى جانب علي معلول لنفس السبب، فضلا عن غياب عمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف.
وضمت القائمة كلًا من:
"ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجاي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء".
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