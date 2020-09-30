نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكس آرونز يخطف أنظار الأندية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل عدد من الأندية الأوروبية في مفاوضات مع إدارة نادي نورويتش سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع ماكس آرونز، الظهير الأيمن للفريق الأول للكرة بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة "ذا صن"، أن إدارة نادي ميلان أشعلت صراع المنافسة على ضم آرونز بعدما قدمت عرضا مغريا إلى النادي الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ويعد ميلان أحدث المنضمين للصراع على ماكس آرونز والذي ارتبط اسمه مؤخرا بكلا من؛ برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

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وكان نادي نورويتش سيتي رفض عرضًا أوليًا من طرف برشلونة للتعاقد مع آرونز مقابل 20 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي الانجليزي اشترطت الحصول على مبلغ 30 مليون يورو للإستغناء عن اللاعب.

فيما يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع تفعيل بند الشراء مقابل 20 مليون يورو.

يذكر أن آرونز البالغ من العمر 20 عاما، تم تصعيده للفريق الأول في نورويتش سيتي في صيف 2018 ويرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى صيف 2024.

وشارك اللاعب الشاب مع نورويتش سيتي في 86 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 3 أهداف، فيما وصنع 8 أهداف آخرين.