مجلس الأهلي يجتمع صباح غد لإعلان المدرب الجديد لفريق الكرة

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا في العاشرة من صباح غد الخميس لحسم الموقف النهائي للمدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، والذي سيغادر فجرًا إلي ألمانيا ومنها إلي سويسرا لزيارة أسرته.
ورفضت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عرض فايلر للبقاء بسبب وضع بعض العراقيل التي لا تضمن بأي حال من الأحوال الاستقرار.
ومن المقرر أن يعلن مجلس الإدارة عقب اجتماع الغد رحيل فايلر بشكل نهائي في المدة القانونية ودون دفع أي طرف لشرط جزائي.
كما يعلن مجلس الإدارة غدًا التشكيل الجديد للجهاز الفني والذي سيكون أجنبيًا خاصة أن المدير الفني الجديد قد يصل للقاهرة خلال ساعات وسط سرية تامة حيث لا يدير اللمف سوي محمود الخطيب رئيس النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات.
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