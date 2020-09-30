نهائي سعودي مبكر بين النصر والأهلي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وستكون المباراة خارج التوقعات، نظرًا لتشابه مشوار الفريقين إلى حد ما في البطولة الآسيوية، فالنصر يعول على لاعبيه بقيادة نجمه الأول عبد الرزاق حمد الله هداف البطولة بـ 6 أهداف، بينما يثق الأهلي في قدرته على خطف التأهل، بخبرة لاعبيه وعلى رأسهم عمر السومة.

وتأهل النصر لدور ربع النهائي متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن السد القطري الوصيف، قبل أن يطيح بمواطنه التعاون بعد الفوز عليه بهدف دون رد قي دور الـ16.



في المقابل تأهل الأهلي متصدرا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، وبفارق نقطة عن الاستقلال الإيراني الوصيف، فيما يلعب دور ربع النهائي بعد الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.



وشدد الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي على صعوبة المباراة قائلًا: "تنتظرنا مباراة صعبة وقوية، ولكن فريقي جاهز لخوض التحدي".



وأبدى المدرب الصربي ثقته بإمكانات الثنائي السوري عمر السومة هداف الفريق والألماني ماركو ماري، مؤكدًا أنه سيعتمد عليهما بشكل كبير في مواجهة منافس قوي وصعب بحجم النصر.

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في المقابل أكد فيتوريا مدرب النصر قائلًا: "سنركز بشكل كبير على التفاصيل الصغيرة لأنها ستحدث الفارق في مثل هذه المواجهات".



وأضاف: "نعرف أن النصر يملك لاعبين ذوي سرعة وقوة مثل حمدالله وعسيري ومارتينيز، لكن بالنسبة لي فإن الأهم أن تملك فريقًا قويًا، وليس لاعبين مميزين فحسب، وأعتقد أننا نملك فريقًا قويًا".

وقرر سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق تقنية "VAR" في دوري أبطال آسيا، بدءًا من مواجهة الأهلي والنصر اليوم، في ربع نهائي البطولة،

‏وقال في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد: "مع تطبيق VAR فإننا نؤكد من جديد التزامنا برؤية الاتحاد في توفير أفضل الظروف للاعبين والفرق والمسؤولين لعرض مستوى قدراتهم المميزة".