نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بات بيتسو موسيمياني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي الأوفر حظًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي يقود اليوم الأربعاء المباراة الأخيرة له مع الفريق الأحمر أمام الترسانة.
ووافق رئيس نادي صن داونز على رحيل موسيماني عن تدريب الفريق الجنوب إفريقي بصورة ودية وذلك عقب الجلسة التي جمعته معه، وسمح له بالتفاوض مع الأهلي لتدريب الفريق الأحمر.
ومن المنتظر أن يصطحب موسيماني مساعده والمعد البدني ومحلل الأداء في الجهاز الفني للفريق الأحمر.
وقام موسيماني ومساعديه بإجراء اختبار كورونا خلال الساعات القليلة الماضية استعدادًا للسفر إلى القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسم مفاجئ.. الأهلي يستقر على المدرب الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.