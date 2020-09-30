نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة بلد الوليد بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي ريال مدريد نظيره بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز على ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: كورتوا. خط الدفاع: راموس، فاران، كاربخال، ميندي. خط الوسط: توني كروس، فالفيردي، كاسيميرو. خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، هازارد.

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