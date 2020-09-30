نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع أولكسندر زينتشينكو الظهير الأيسر لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.
كشفت صحيفة ‘موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أنه بعد وصول كل من ميراليم بيانيتش وبيدري جونزاليس وفرانسيسكو ترينكاو وإعلان وشيك لتوقيع سيرجينو دست من أياكس، فإن برشلونة على مقربة من الانتهاء من تشكيلة الفريق هذا الموسم.
وأضافت اسم أولكسندر زينتشينكو الظهير الأيسر لمانشستر سيتي ظهر بقوة لأنه يمكنه اللعب كظهير أيسر وفي مركز المحور المزدوج، ويمكن أن يدخل في عملية إريك جارسيا، مع رحيل رافينيا ألكانتارا في الاتجاه المقابل.
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