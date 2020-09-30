صحيفة جنوب أفريقية: موسيماني يستقيل من تدريب صنداونز ويقترب من الأهلي أو الوداد

وتابعت الصحيفة، أن المدرب الذي فاز بلقب الدوري الخامس مع صنداونز الشهر الماضي، سيتولى مهمة فريقه الجديد، بمجرد أن يكون متاحًا.
وأشار التقرير، إلى أن تم التواصل مع موسيماني بعد آخر يوم في الدوري والذي شهد نهاية درامية، وفاز فريقه بلقب الدوري الـ10 في تاريخه على حساب كايزر تشيفز المتصدر في سباق اللقب طوال الموسم.
وقال المصدر للصحيفة الجنوب إفريقية: "النادي طلب منه تولي تدريب الفريق على وجه السرعة رغبة منهم في قيادة النادي للقب دوري أبطال إفريقيا".
وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة سيحسم مصير فايلر غدٍ الخميس، وسط تكهنات برحيل المدرب السويسري، عقب مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر، بسبب خلافات في العقد.
وازدادت الأقاويل حول بديل فايلر المنتظر في النادي الأهلي، الذي يستعد لمواجهة الوداد االمغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.
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