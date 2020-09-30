صحيفة جنوب أفريقية: موسيماني يستقيل من تدريب صنداونز ويقترب من الأهلي أو الوداد

كشفت تقرير صحفي، اليوم، الأربعاء، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، استقال من منصبه، ويقترب من تدريب أحد الأندية الكبرى في شمال إفريقيا.

ووفقًا لصحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية، فإن موسيماني استقال من تدريب صن داونز، ومن المحتمل أن تكون وجهته المقبلة، نحو شمال إفريقيا لتولي المهمة الفنية لفريق الأهلي أو منافسه في دوري أبطال أفريقيا، الوداد البيضاوي المغربي .

وتابعت الصحيفة، أن المدرب الذي فاز بلقب الدوري الخامس مع صنداونز الشهر الماضي، سيتولى مهمة فريقه الجديد، بمجرد أن يكون متاحًا.

وأشار التقرير، إلى أن تم التواصل مع موسيماني بعد آخر يوم في الدوري والذي شهد نهاية درامية، وفاز فريقه بلقب الدوري الـ10 في تاريخه على حساب كايزر تشيفز المتصدر في سباق اللقب طوال الموسم.

وقال المصدر للصحيفة الجنوب إفريقية: "النادي طلب منه تولي تدريب الفريق على وجه السرعة رغبة منهم في قيادة النادي للقب دوري أبطال إفريقيا".

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة سيحسم مصير فايلر غدٍ الخميس، وسط تكهنات برحيل المدرب السويسري، عقب مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر، بسبب خلافات في العقد.