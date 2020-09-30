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برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يرصد التعاقد مع دي توماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد قرار من الهولندي رونالد كومان.

وكان برشلونة قد تخلى عن لويس سواريز مهاجم الفريق، والذي انتقل إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد، بسبب راتبه المرتفع.

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وبحسب شبكة "كواترو" الإسبانية، فإن برشلونة يدرسل التعاقد مع مهاجم إسبانيول ونادي ريال مدريد الأسبق، راؤول دي توماس خلال الصيف الجاري.

وتابعت الشبكة، أن برشلونة استفسر على إمكانية ضم دي توماس، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع إسبانيول قيمته 60 مليون يورو.

وأشارت الشبكة، أن إسبانيول قد يستغنى عن خدمات دي توماس بسبب راتبه الكبير، ما يدفع الفريق للتخلي عن خدمات اللاعب.

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