نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صحيفة جنوب إفريقية تعلن موسيماني مديراً فنياً للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية عن اقتراب بيتسو موسيماني من التعاقد مع الأهلي كمدير فني للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

الصحيفة قالت إن موسيماني في محادثات متقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك لقيادة فريق الأهلي خلفا لفايلر الذي بات قريبا من الرحيل.

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وأكدت الصحيفة أن إدارة صن داونز وافقت بالفعل على رحيل موسيماني لتدريب الأهلي خاصة أن رغبة المدرب تريد ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسيماني سيقوم بتدريب الأهلي ويعاونه 3 مساعدين على أن يتم الإعلان رسميا عن كافة التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن موسيماني يأمل في قيادة الأهلي لحصد دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في ظل مواجهة الأهلي للوداد المغربي في نصف النهائي.