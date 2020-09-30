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موعد مباراة مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع أمام برايتون بكأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية اليوم عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف على نظيره برايتون ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بالكأس

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد:-

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حراسة المرمى: دى خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، لينديلوف، شاو

خط الوسط: فان دى بيك، بوجبا ، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، مارسيال، جرينوود.

وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز على برايتون ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بثلاث أهداف مقابل هدفين فى مباراة مثيرة بين الفريقين.

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