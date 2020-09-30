نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. فالنسيا وخيتافي يتقاسمان صدارة الليجا بشكل مؤقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقاسم كلاً من فالنسيا وخيتافي صدارة الدوري الإسباني، وذلك بشكل مؤقت بعد فوز الأول على ضيفه ريال بيتيس 3/صفر وفوز فالنسيا على ريال سوسيداد 1 /صفر أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من الليجا.

الفوز رفع رصيد خيتافي وفالنسيا إلى سبع نقاط في الصدارة لكن خيتافي خاض ثلاث مباريات مقابل أربع مباريات لفالنسيا ويأتي ريال بيتيس وغرناطة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، ويحل ريال سوسيداد في المركز الخامس بخمس نقاط.

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وعلى ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، سجل انخل لويس رودريجيز الهدفين الأول والثالث لخيتافي في الدقيقتين 13 و39 وتكفل مارك كوكورييا بالهدف الثالث في الدقيقة 42.

وأنهى بيتيس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عيسى ماندي في الدقيقة 83.

وعلى ملعب انويتا يدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز لمهاجم منتخب أوروجواي، ماكسيميليانو جوميز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 75.