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ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن علاقة لاعبي الأهلي مع فايلر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن علاقة لاعبي الأهلي مع فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو عن أن جميع لاعبي الأهلي غاضبون من تصرفات المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء، السويسري رينيه فايلر.

وخلال تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهارقال ميدو : "لاعبو الأهلي أخبروني بأنهم غاضبين من تصرفات فايلر خاصة بعدما أصبح يقوم بالمبيت في فندق منفصل عن اللاعبين في ليلة كل مباراة".

وتابع: "لاعبو الأهلى الأساسيين هم من أخبروني بغضبهم من تلك التصرفات وهذا تسبب في أزمة في الأهلي".

وأنهى : "بعض تصرفات رينيه فايلر أصبحت غير منطقية للغاية بعد عودة النشاط الرياضي ولذلك هذا تسبب في غضب من جانب المنظومة الرياضية في الأهلي سواء لاعبين أو إدارة".

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