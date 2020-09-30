نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح الدورة التدريبية الإفتراضية الإقليمية.. إقامة أول كأس إقليمى للاولمبياد الخاص 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الدورة التدريبية الافتراضية الإقليمية فى المهارات الفردية الأساسية لكرة السلة والتى أقامتها الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى وبتنظيم مصر بمشاركة مدربين من 15 دولة عربية الكثير من الفوائد ، خاصة وأنها تأتي من أجل إقامة أول كأس اقليمى فى المهارات الفردية لكرة السلة ، والتى من المقرر إقامتها فى مطلع 2021 ، لتكون بداية لمجموعة كؤوس إقليمية فى عدد من الرياضات ، ولحين العودة الطبيعية آمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص ، خاصة وأن أول استحقاقات دولية للاولمبياد الخاص هى الالعاب الاقليمية 2022 والعالمية الشتوية بقازان 2022 والعالمية الصيغية بألمانيا 2023.

وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى منذ محاصرة جائحة كورونا للعالم وايقاف النشاط الرياضى على استخدام المنصة الافتراضية وتم إقامة الكثير من الدورات فى مختلف الرياضات الى جانب الكثير من الاحداث الاخرى والتى حققت الكثير من النجاحات ، وان اقامة اول كأس اقليمى افتراضى فى المهارات الأساسية لكرة السلة عقب نجاح الدورة التدريبية يعد انجازا جديدا ، ومحاولة جادة للتعامل مع جائحة كورونا بالشكل الذى لا يشكل أى خطر على اللاعبين وعلى الأجهزة الفنية .

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وصرح د. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولى بأن أول كأس اقليمى فى كرة السلة سوف يشهد ثلاث مسابقات الاولى التمرير على المربع ، المسابقة الثانية المحاورة لمسافة ١٠ متر ، المسابقة الثالثة التصويب ، وأن المدربين الذين شاركوا فى تلك الدورة حصلوا على امتداد ايام الدورة الأربعة ، على مجموعة من الحصص التدريبية التى يمكنهم البدء فورا فى إعداد اللاعبين للمشاركة فى تلك الكأس وقام د. عادل رمضان الأستاذ بكلية التربية الرياضية والذى تولى الادارة الفنية التدريبية للعديد من الفرق محاضرتين الأولى عن مقدمة عن المهارات الأساسية في كرة السلة والثانية عن اختبارات المهارات الفردية لكرة السلة .

ويضيف محى الدين بأن قد روعى فى تلك الدورة منح المشاركين كل العناصر والخبرات اللازمة لهم بداية عملية التقسيم ،وتنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص ، ومنصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية ، كما قام د. عبدالعزيز الملا بإلقاء محاضرة عن التغذية الصحيحة للاعبي الأولمبياد الخاص ، وقام د. إيهاب إسماعيل بإلقاء محاضرة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب.محاضرة هامة عن الرياضات الموحدة .

شهدت الدورة مشاركة مدربين ومدربات من مصر ، الإمارات ، موريتانيا ، المغرب ، تونس ، ليبيا ، السودان ، لبنان، الأردن ، سوريا ، فلسطين ، الكويت، عمان ، العراق ، البحرين.