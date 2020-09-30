نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء 30/9/2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر ثلاث مباريات ضمن منافسات مؤجلات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 وتعتبر أهمها مباراة لاتسيو وأتالانتا ومباراة بينفينتو وإنتر ميلان. ويحتل نادي نابولي حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين فقط من المسابقة متساويا في النقاط مع كل من هيلاس فيرونا وميلان. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز: 1– نابولي – 6 نقاط 2 – ميلان – 6 نقاط 3 – هيلاس فيرونا – 6 نقاط 4 – ساسولو – 4 نقاط 5 – يوفنتوس – 4 نقطة 6 – أتالانتا – 3 نقطة 7 – لاتسيو – 3 نقطة 8 – إنتر ميلان – 3 نقطة Advertisements 9 – بينيفينتو – 3 نقطة 10 – فيورنتينا – 3 نقطة 11 – جنوى – 3 نقطة 12 – بولوينا – 3 نقاط 13 – روما – 1 نقطة 14 – كالياري – 1 نقطة 15 – بولونيا – 0 نقطة 16 – بارما – 0 نقطة 17 – سبيزيا – 0 نقطة 18 – تورينو – 0 نقطة 19 – سامبدوريا – 0 نقطة 20 – كروتوني – 0 نقطة

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