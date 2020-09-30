نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة كأس مصر.. تفوق كاسح في تاريخ مباريات الأهلي والترسانة (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق الترسانة في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وستقام المباراة في تمام الثامنة مساءًا على ستاد (الأهليweالسلام).

وصعد النادي الأهلي لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ32 للبطولة،بينما تأهل فريق الترسانة بعدما أطاح بفريق إنبي خارج البطولة بركلات الترجيح.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترسانة:-

- التقيا فريقي الأهلي والترسانة في 104 مباراة سابقة خلال تاريخ مواجهاتهما في بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، فاز المارد الأحمر في 74 مباراة، مقابل 12 انتصارا للشواكيش، بينما حسم التعادل نتيجة 18 مباراة بينهما.

- اللقاء الأول بين الأهلي مع الترسانة كان في نصف نهائي كأس مصر موسم 1930-1931، وفاز المارد الأحمر 3-2، بينما أول مباراة جمعت الفريقين بالدوري كانت في موسم 1948-1949 وانتهت بالتعادل 2-2.

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- تقابل الأهلي مع الترسانة في 18 مباراة رسمية ببطولة كأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 15 مباراة، وخسر مباراتين، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

- سجل لاعبو الأهلي 41 هدفًا خلال المواجهات ضد الترسانة في كأس مصر، بينما استقبلت شباك الأحمر 14 هدفا فقط.

- يتصدر أحمد مكاوي لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، يليه مختار التتش وفلافيو ومحمد أبوتريكة وسجل كل منهما هدفين في شباك الشواكيش.

- أكبر فوز في مواجهات الأهلي والترسانة بكأس مصر كان لصالح المارد الأحمر وفاز بسداسية نظيفة في نهائي البطولة موسم 1949/1950.

- جمعت الأهلي والترسانة 3 مواجهات سابقة في نهائي كأس مصر وفاز بها جميعًا، الأولي كانت موسم 1949-1950 وفاز الأحمر 6-0، الثانية كانت في موسم 1955-1956 وفاز 1-0، والثالثة في موسم 1965 – 1966 وفاز 1-0.

- حقق النادي الأهلي لقب بطولة كأس مصر 36 مرة ويعد الأكثر تتويجا بلقب البطولة في التاريخ، بينما حصد فريق الترسانة لقب البطولة 6 مرات عبر تاريخه.