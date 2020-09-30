نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد شمال إفريقيا يستطلع رأي مصر في تأجيل تصفيات بطولة الأمم للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي اتحاد الكرة المصري خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام في شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر

وأوضح محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات في التأجيل لمدة شهر، وطلب ان يتلقي الرد من الاتحادات قبل الخامس من اكتوبر المقبل

يذكر ان منتخب مصر للشباب سيواجه منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021