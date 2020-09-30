نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء 30/9/2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسيطر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 أهداف حتى الآن بعد مرور جولتين فقط من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021. تلعب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر ثلاث مباريات ضمن منافسات مؤجلات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 وتعتبر أهمها مباراة لاتسيو وأتالانتا ومباراة بينفينتو وإنتر ميلان. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز: 1– كريستيانو رونالدو – 3 أهداف 2 – جايتانو كاستروفيلي – هدفين 3 – أندريا بيلوتي – هدفين Advertisements 4 – زلاتان إبراهيموفيتش – هدفين 5 – درايز ميرتنز – هدفين 6 – هيرفينج لوزانو – هدفين 7 – جوردان فيرتو – هدفين 8 – لوكا كالديرولا – هدفين 9 – لاوتارو مارتينيز – هدف 10 – فيديريكو كييزا – هدف

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