نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرار تجاه نادي صن داونز الجنوب إفريقي، عقب الاتفاق مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق، لخلافة السويسري رينيه فايلر، في قيادة المارد الأحمر.

واتفقت إدارة النادي الأهلي، على تعويض الفريق الجنوب إفريقي، ماديًا بالاتفاق بين الإداراتين، عقب رحيل موسيماني عن قيادتهم للتواجد في التتش.

وأنهى مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب اتفاقهم مع بيتسو موسيماني، لتعينه كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

واتفق الأهلي أن يكون موسيماني خلفًا لفايلر في الساعات المقبلة ويصطحب 3 مساعدين معه حسب اتفاق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني السابق لنادي صن داونز والذي أعلن استقالته وفسخ تعاقده مع النادي الجنوب إفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.