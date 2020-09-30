نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعد بيتسو موسيماني المدير الفني المرشح لنادي الأهلي مسئولي القلعة الحمراء بتسهيل التعاقد مع جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي وذلك خلال المفاوضات بينهما في الأيام القليلة الماضية. Advertisements وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع بيتسو موسيماني لتدريبه خلفًا لرينيه فايلر بعدما استقال موسيماني من تدريب صن داونز. الجدير بالذكر أن موسيماني سيصل إلى القاهرة يوم الخميس تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد مع الأهلي ومن ثم قيادة مران الجمعة.

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