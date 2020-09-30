سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلى

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" المرتقبة أمام الإسماعيلى ، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة فى مواصلة سلسلة النتائج الإنتصارات بعد الفوز الذى حققه على منافسه حرس الحدود بهدفين نظفيين فى الجولة الـ30.

وينطلق تدريب الفريق فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى وجهازه المعاون، وسيركز المدير الفنى على بعض النواحى الخططية والتكتيكية فى تدريبات اليوم، خصوصا فى ظل صعوبة المباراة أمام الدراويش.

وكشف المدير الفنى أن صلاح محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى الذى وضع له للتخصل من أثار الإصابة التى يعانى منها وأبعدته عن مواجهة الحدود الأخيرة فى الدورى ، وأضاف أن هناك تحسن كبير فى حالة اللاعب ولكن لم يتأكد بعد من امكانية مشاركته فى مواجهة الدراويش.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، وخاض الفريق 30 مباراة بالدورى حتى الآن، فازوا فى 9 مباريات وتعادلوا فى 16 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 5 لقاءات.