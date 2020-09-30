نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- الكشف عن الجهاز الفني الجديد للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو النادي الأهلي على تعيين رولاني موكينا مدربًا عامًا في جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الذى سيتولى تدريب القلعة الحمراء وسيتم الإعلان عنه في غضون الساعات القليلة المقبلة.

كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدربًا للأحمال وموسى ماتلبا محلل أداء فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق والذي لن يرحل مع السويسري رينيه فايلر، بجانب استمرار سامي قمصان في منصب المدرب المساعد.

ويعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة الجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر والذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسويسري رينيه فايلر.