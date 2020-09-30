كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو غدًا الخميس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني "الليجا".
قائمة برشلونة ضمت كلا من :-
بيكيه. سيرجيو بوسكيتس - ألينا - جريزمان - بيانيتش - ميسي - ديمبلي - نيتو - كوتينهو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أنسو فاتي - إيناكي بينا - ريكي بويج - كونراد - أروخو - راموس مينجو - أرنو تيناس.
ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، على أرضية ملعب بالايدوس، معقل الأخير.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
جدير بالذكر أن برشلونة قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام فياريال، في افتتاحية مباريات البارسا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
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