نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليفة فايلر.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موسيماني" مدرب الأهلي المحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن اقتراب بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي من تولي القيادة الفنية لفريق الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر.

وذكرت صحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية أن موسيماني تقدم باستقالته من تدريب فريق ماميلودي صنداونز ويتجه لخوض تجربة تدريبية جديدة في شمال إفريقيا، متوقعة أن يتولي قيادة الأهلي المصري أو منافسه في دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي.

ويعد موسيماني واحد من المدربين المميزين في القارة السمراء حقق نتائج رائعة خلال تجربته التدريبية مع فريق ماميلودي صنداونز وحصد عدة بطولات مع الفريق أبرزها بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المدرب الجنوب إفريقي "موسيماني" المُرشح لقيادة فريق الأهلي:-

- بيتسو موسيماني من مواليد 26 يوليو لعام 1964 لاعب كرة قدم جنوب إفريقي سابق كان يلعب في مركز خط الوسط، ولعب لعدة أندية خلال مشواره الكروي أبرزها، صنداونز، وأرولاندو بيراتيس، وجومو كوزموس، والسد القطري.

- بدأ موسيماني مسيرته التدريبية مع فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي موسم 2001/2002 واستمر معه حتي عام 2007، وحصل معه على بطولة كأس (MTN 8) في عام 2004، كما فاز معه بكأس (NEDBANK) عام 2005، وحصل معه على وصافة الدوري الجنوب إفريقي مرتين.

- تولي موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا بشكل مؤقت عام 2007 وقاد الفريق في 7 مباريات، قبل أن يتولي المدرب العالمي كارلوس ألبرتو بيريرا تدريب الفريق، واستمر معه موسيماني مدربا مساعدا في جهازه المعاون حتي نهاية ولايته الأولي.

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- في 2008 تولي المدرب جويل سانتانا تدريب منتخب جنوب إفريقيا، واستمر موسيماني مساعدًا له حتي انتهاء ولايته.

- عمل موسيماني مجددا ضمن الجهاز المعاون لـ كارلوس ألبرتو بيريرا في ولايته الثانية مع منتخب جنوب إفريقيا وشارك معه في بطولة كأس العالم 2010 قبل رحيل المدرب البرازيلي بعد المونديال.

- تولي موسيماني القيادة الفنية لمنتخب جنوب إفريقيا خلفا لـ"بيريرا"، لكن تمت إقالته بعد الفشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2012 والأداء المخيب في بداية تصفيات كأس العالم 2014.

- انتقل موسيماني لتولي تدريب فريق ماميلودي صنداونز عام 2012 واستمر مع الفريق 8 سنوات حتي العام الحالي، وقاد الفريق الجنوب إفريقي في 332 مباراة، فاز في 187 مباراة، وخسر 677 مباراة، وتعادل في 78 مباراة.

- حقق عدة بطولات خلال مشواره مع صنداونز، حيث توج معه بلقب الدوري الجنوب إفريقي (5 مرات)، وكأس جنوب إفريقيا (مرتين)، وكأس NEDBANK (مرة)، ودوري أبطال إفريقيا (مرة)، وكأس السوبر الإفريقي (مرة).