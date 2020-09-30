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هاشتاج الاهلي يتصدر تويتر قبل مباراته مع النصر السعودي

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يلتقي فريق النصر السعودي أمام نظيره أهلي جدة، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الاهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

وتقام مباراة النصر وأهلي جدة على أرضية ملعب استاد جاسم بن حمد في قطر، ضمن لقاءات دور الـ8 بالبطولة القارية.

وكان فريق النصر السعودي قد تأهل لدور الثمانية بعد تخطي عقبة التعاون، بينما تخطي أهلي جدة منافسه شباب الأهلي الإماراتي.

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