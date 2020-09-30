الأهلي يربط البت النهائي في ملف المعارين بـ موسيماني

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه سيتم تأجيل البت في ملف معاري الأهلي لحين الجلوس مع بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق.

وقال عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "سيتم حسم أولا ملف الصفقات الجديدة، خاصة اللاعبين الأجانب، ومن ثم تحديد ملف المعارين".

وأضاف: "محمد شريف تلقى عرضا للبقاء في نادي إنبي، كما أن وادي دجلة طلب استعارته في الموسم الجديد".

وتابع: "ناصر ماهر يتألق بشكل واضح مع سموحة، وهو أحد أهم الخيارات المطروحة في مركز صانع الألعاب، وقد يكون متواجد في الأهلي الموسم المقبل".

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