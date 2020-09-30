الأهلي يربط البت النهائي في ملف المعارين بـ موسيماني

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه سيتم تأجيل البت في ملف معاري الأهلي لحين الجلوس مع بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق.
وقال عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "سيتم حسم أولا ملف الصفقات الجديدة، خاصة اللاعبين الأجانب، ومن ثم تحديد ملف المعارين".
وأضاف: "محمد شريف تلقى عرضا للبقاء في نادي إنبي، كما أن وادي دجلة طلب استعارته في الموسم الجديد".
وتابع: "ناصر ماهر يتألق بشكل واضح مع سموحة، وهو أحد أهم الخيارات المطروحة في مركز صانع الألعاب، وقد يكون متواجد في الأهلي الموسم المقبل".
وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب أفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب أفريقية.
وكشفت مصادر خاصة لموقع "دوت الخليج" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس إدارة الأهلي وموسيماني والاتفاق على جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب.
وأضافت المصادر أن موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل، وأنه لا يوجد أي اختلاف بين الطرفين على بنود التعاقد، وينتظر الأهلي فقط موقف الإيطالي ميشيل إياناكوني، مدرب حراس الأهلي، حيث تحاول إدارة النادي الإبقاء عليه ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق.
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