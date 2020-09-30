تعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع موسيماني المدير الفني الجديد لفريق الكرة يوم الجمعة قبل قيادته للمران الأخير الأول باستاد مختار التتش. ومن المقرر أن يصل موسيماني لمصر في الساعات الأولى من صباح الجمعة لتوقيع العقود وبدء مرحلته مع القلعة الحمراء . وأنهت إدارة الأهلي إجراءات التفاوض النهائي مع موسيماني خلال الساعات القليلة الماضية لخلافة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذي فضل الرحيل عن القلعة الحمراء . وقالت مصادر إن محمود الخطيب رئيس النادي فضل موسيماني بسبب معرفته بالفرق التي تنافس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأضافت أن السبب الحقيقي وراء التعاقد مع موسيماني هو رغبة الأهلي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تعاقد الأهلي مع موسيماني.. واجتماع لجنة التخطيط مع الجنوب أفريقي الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.