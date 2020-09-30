سبب رفض مسئولي الأهلي الإعلان عن التعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق

كشفت مصادر خاصة عن السبب الحقيقي وراء رفض مسئولي الأهلي الإعلان عن التعاقد مع موسيماني ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. وقالت المصادر إن موسيماني قد تم التفاوض معه فعليًا وتم الاتفاق معه على التعاقد لمدة موسمين. وأضافت أن المدرب الجديد سوف يصل إلى القاهرة الجمعة لقيادة مران الفريق الأحمر. Advertisements وأوضحت أن مسئولي الأهلي لا يستطيعون الإعلان عن اسم المدرب الجديد حتي لا يحق للسويسري رينيه فايلر الحصول علي شرط جزائي لمدة شهرين بناء على بنود تعاقده. وشددت المصادر أن الأهلي سيعلن غدًا رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني وتعيين موسيماني مديرًا فنيًا لمدة موسمين بشرط جزائي 3 شهور حال رغبته في الرحيل. وسيتواجد في الجهاز الجديد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي ومعه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان مدرب مساعد.

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