بعد موسيماني.. الأهلي يصرف النظر عن بلايلي ويقترب من ضم نجم صن داونز

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ميشيل ياناكوني مدرب حراس مرمى الأهلي باقٍ ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بعد زيادة راتبه السنوي إلى 15 ألف دولار، عقب الاتفاق معه من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" سامي قمصان سيكون حلقة الوصل، وسيكون في منصب المدرب العام مع بيتسو موسيماني الذي سيتولي منصب المدير الفني للأهلي".

وأضاف:" الأهلي منذ فترة كان يريد التعاقد مع جاستون سيرينو، لاعب صن داونز، ولكن المفاوضات توقفت بسبب رغبة اللاعب في البقاء داخل ناديه، كما أنه تربطه علاقة قوية مع موسيماني والأمور سوف تتغيير حاليًا".

وواصل:" سيرينو هو البديل عن صفقة يوسف البلايلي واللاعب الجزائري لم يفسخ عقده رسميًا مع نادي أهلي جدة حتى الآن".

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وأكمل:" ميركاتو الأهلي سيتغير تمامًا بعد التعاقد مع موسيماني، وقد تكون هناك خيارات آخرى في ملف الصفقات".

وواصل: "الإعلان عن موسيماني غدا الخميس، بعد إعلان رحيل فايلر عن النادي الأهلي، وتم إنهاء التعاقد بشكل محترم بين جميع الأطراف".

وختم: "الجهاز الجديد سيضم 3 مساعدين من جنوب إفريقيا، ومعهم سامي قمصان وميشيل ياناكوني مدرب الحراس".