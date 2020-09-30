نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اتفق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الجديد، على مدة التعاقد بين الطرفين.
وقرر مسؤولو النادي الأهلي، التعاقد مع موسيماني لمدة موسمين مقبلين، خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي سيرحل بالساعات المقبلة.
واشترط النادي الأهلي خلال التعاقد مع موسيماني، أن الهدف الأول هو بطولة دوري أبطال إفريقيا، والعودة مرة أخرى للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية تحت قيادته.
وأنهى مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب اتفاقهم مع بيتسو موسيماني، لتعينه كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
واتفق الأهلي أن يكون موسيماني خلفًا لفايلر في الساعات المقبلة ويصطحب 3 مساعدين معه حسب اتفاق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني السابق لنادي صن داونز والذي أعلن استقالته وفسخ تعاقده مع النادي الجنوب إفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.
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