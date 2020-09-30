نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يطرد نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة رحيل نجمه فريقه في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو غدًا في الدوري الإسباني. وأكد كومان أن اللقاء خارج الكامب نو سيكون صعبًا ولكنه بهذا الفريق سيعمل على ألا تواجهه الصعوبات داخل أو خارج ملعبه. Advertisements وطالب كومان نجمه رافينيا بالبحث عن ناد آخر بينما وعد بحصول برايثوايت على الفرصة رغم وجود أكثر من لاعب مميز في مركزه. وعن سعادة ميسي فقد أشار إلى أن الآرجنتيني يحب الفوز وتحقيق الألقاب مع برشلونة وبالنسبة له كمدرب فسيختار الفريق الأنسب لمساعدة ليو على تحقيق ذلك .

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