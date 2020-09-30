والد البلايلي لصدى البلد: الأهلي قدم عرضا بـ6 ملايين دولار.. والأولوية للترجي

أكد والد النجم الجزائري يوسف البلايلي، أن ابنه لا يرغب في الرحيل إلى أندية الخليج مفضلًا اللعب في أحد الأندية الإفريقية.

وقال والد البلايلي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " إبني لا يريد اللعب مرة أخرى في صفوف أحد أندية الخليج ويفضل اللعب بإفريقيا".

وتابع : " نمتلك عرض من نادي الدحيل القطري ب 13 مليون دولار في ثلاث سنوات بينما عرض النادي الأهلي 6 مليون دولار في خمس سنوات ".

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وأضاف : "مثلما تحدثت ان ابني يريد اللعب في إفريقيا ونننتظر أيضًا عرضا رسميا من نادي الترجي التونسي للعب في صفوفه فهو الأولوية بالنسبة ليوسف".

وأختتم: "من حق إبني التعاقد مع أي ناد قبل 3 أكتوبر وسوف نحسم الأمر سواء بالانضمام للأهلي أو الترجي خلال يومين ".

يذكر أن يوسف البلايلي قد فسخ عقده رسميًا مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب تأخر مستحقاته المالية لمدة أربعة أشهر مما يتيح له الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.