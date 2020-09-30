صدي البلد ينشر التفاصيل المالية لتعاقد موسيماني مع الاهلي

كشفت مصادر خاصة لصدي البلد عن كواليس وتفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادميين.

وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي أختارهم.

وقالت المصادر ان موسيماني سوف يتولي تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد اجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين اخرين.

واضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.