الارشيف / الرياضة

صدي البلد ينشر التفاصيل المالية لتعاقد موسيماني مع الاهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت مصادر خاصة لصدي البلد عن كواليس وتفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادميين.

وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي أختارهم.

وقالت المصادر ان موسيماني سوف يتولي تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد اجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين اخرين.

واضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدي البلد ينشر التفاصيل المالية لتعاقد موسيماني مع الاهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا