مدافع صن دوانز يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل رسالة وداع موسيماني للاعبين على "واتساب"

كشف أنيللي انجانجا، مدافع صن داونز الجنوب إفريقي، تفاصيل رسالة وداع بيتسو موسيماني مدرب الفريق، قبل قيادته للنادي الأهلي.

وقال نجانجا في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "موسيماني تواصل معنا عبر جروب الواتساب واخبرنا بقرار رحيله عن الفريق".

وتابع: "ودعنا بمشاعر نبيلة وتمنى لنا التوفيق ونحن أيضًا"، مضيفًا: "النادي الأهلي ناد كبير وهو يستحق التواجد به".

وأختتم: "بالتأكيد سنفتقده مع الفريق وكان يتعامل معنا بشكل جيد للغاية وكنا سعداء معه لكن في النهاية أتمنى له التوفيق في الخطوة المقبلة".

تواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.

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وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس ادارة الأهلي و موسيماني و الاتفاق علي جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب .

واضافت المصادر ان موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل وأنه لا يوجد اي اختلاف بين الطرفين علي بنود التعاقد و ينتظر الأهلي فقط موقف الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب حراس الأهلي،حيث تحاول إدارة النادي الابقاء عليه ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق.

وقالت مصادر إن محمود الخطيب رئيس النادي فضل موسيماني بسبب معرفته بالفرق التي تنافس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت أن السبب الحقيقي وراء التعاقد مع موسيماني هو رغبة الأهلي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر.