نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تجبر سيرينا ويليامز على الانسحاب من رولان جاروس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انسحبت بطلة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز /39 عاما/ من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) اليوم الأربعاء بسبب الإصابة.
وتبدد بذلك حلم ويليامز في الفوز بلقبها الرابع والعشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.
وكان من المقرر أن تلتقي ويليامز في وقت لاحق اليوم مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا في الدور الثاني لرولان جاروس لكن الإصابة حرمتها من ذلك، لتتأهل منافستها تلقائيا إلى الدور الثالث.
وعانت ويليامز الفائزة بلقب رولان جاروس ثلاث مرات من قبل، من إصابة في وتر أخيل منذ بطولة أمريكا المفتوحة عندما خرجت من المربع الذهبي على يد البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإصابة تجبر سيرينا ويليامز على الانسحاب من رولان جاروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.