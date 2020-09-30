نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني على تصريحات ليونيل ميسي نجم الفريق التي طالب فيها بالوقوف خلف قلعة كامب نو من أجل استعادة البطولات مرة أخرى مؤكدًا أنه أخطأ بالإصرار على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو غدًا: "قائد برشلونة يقول إن علينا أن نكون متحدين مما يعطي المزيد من الهدوء والاستقرار وبالتأكيد أمر إيجابي جدا أن يدعو ميسي لوحدة الصف، ونسيان الخلافات".

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وأوضح كومان أنه يبحث عن مهاجم صريح بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد لكنه ينظر إلى الأفضل في السوق مشيرًا إلى أنه سيمنح برايثوايت الفرصة كاملة في برشلونة.

وأضاف: "أولا نحن نحلل التشكيلة التي لدينا، ما نملكه وما نحتاج ثم سنرى أفضل المتواجدين، أنا لن أقول لك أسماء لكن نبحث عن مُهاجم 9".