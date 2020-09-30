نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل ملف معاري الأهلي لحين الجلوس مع بيتسو موسيماني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - صرح الإعلامي عمر ربيع ياسين، بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ستؤجل حسم ملف معاري الفريق بعد الجلوس مع بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.
وخلال تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال عمر ربيع ياسين :" سيتم حسم أولا ملف الصفقات الجديدة، خاصة اللاعبين الأجانب، ومن ثم تحديد ملف المعارين".
وواصل: "محمد شريف تلقى عرضا للبقاء في نادي إنبي، كما أن وادي دجلة طلب استعارته في الموسم الجديد".
وتابع:" ناصر ماهر يتألق بشكل واضح مع سموحة، وهو أحد أهم الخيارات المطروحة في مركز صانع الألعاب، وقد يكون متواجد في الأهلي الموسم المقبل".
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