نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي.. صن داونز يعلن رحيل موسيماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي صن داونز الجنوب إفريقي بيانًا كشف خلاله تفاصيل رحيل المدير الفني للفريق بيتسو ميتسوماني بعد عدة مواسم قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق.

وقال النادي في بيانه منذ قليل :" رئيس النادي يدعم ويؤيد رحيل المدرب بيتسو موسيماني إلى أحد الأندية المصرية الكبرى"، نقل الموقع الرسمي تصريحات باتريس موتسيبي رئيس النادي والتي كشف خلالها تفاصيل رحيل المدرب إلى الأهلي.

وأضاف :"جاء موسيماني ووكيلته وزوجته مويرا تلهاجال، لإخطارنا بالمناقشات بينه موسيماني وأحد الأندية المصرية الكبرى"، وتابع: "كان صن داونز على علم بالمناقشات الجارية بين المدرب والنادي المصري وأندية آخرى في شمال أفريقيا".

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وتابع: "لقد عبرت في عدة مناسبات خلال السنوات القليلة الماضية عن دعمي لبيتسو موسيماني لترك صن داونز للتدريب في شمال أفريقيا أو أوروبا أو بافانا بافانا".

وواصل: "يتمتع لاعبو ومدربو كرة القدم أحيانًا بمستقبل غامض وغير متسق ويجب عليهم السعي وراء فرص جديدة، حيث يمكنهم التطور والحصول على مكافآت أكبر"، وتابع: "لقد تلقيت ملاحظة عاطفية من بيتسو، وأنا فخور جدًا بإنجازاته في صن داونز".

وأشار: "كان بيتسو أنجح مدرب في تاريخ صن داونز، وسيظل دائمًا عضوًا في عائلة ماميلودي صن داونز، أتمنى له ومويرا وعائلته أن يكونوا على ما يرام، وآمل أن أراه يتدرب في أوروبا قريباً".

واختتم: "سيعلن صن داونز في الوقت المناسب عن المدرب الجديد والتغييرات الآخرى التي ستحدث، ويستمر خوسيه رامون أليسانكو في منصبه الحالي كمدير فني مؤقت".