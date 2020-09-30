نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن ضم دياز مدافع بنفيكا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس الإنجليزي عن التعاقد مع المدافع البرتغالي روبن دياز من بنفيكا، وانتقل أوتامندي إلى النادي البرتغالي كصفقةتبادلية.
وأضاف سيتي في بيان أن البرتغالي الدولي دياز (23 عاماً) وقع عقدا لستة أعوام مع النادي، دون ذكر قيمة الصفقة.
وكان بنفيكا قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن دياز انتقل إلى سيتي مقابل 68 مليون يورو (79.83 مليون دولار) بالإضافة إلى 3.6 مليون في صورة إضافات متغيرة.
وسيدفع بنفيكا 15 مليون يورو مقابل ضم أوتامندي.
وشارك دياز (23 عاماً) في 137 مباراة خلال أربع سنوات مع بنفيكا، وفاز بالدوري في موسم 2018-2019.
وخاض 19 مباراة دولية مع البرتغال وكان ضمن التشكيلة التي فازت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.
وسيكون دياز خامس لاعب يضمه سيتي في الصيف بعد بابلو مورينو وفيران توريس ونيثن آكي وسكوت كارسون.
وفاز أوتامندي (32 عاماً) بالدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وسيرحل بعد خمسة مواسم قضاها في النادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن ضم دياز مدافع بنفيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.