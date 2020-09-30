بيعجبني فكره.. إبراهيم سعيد يعلق على اختيار موسيماني مديرا فنيا للنادي الأهلي

علق إبراهيم سعيد علي تولي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مديرا فنيا للأهلي خلفا لفايلر.

وغرد إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي تويتر: "اختيار موفق من النادي الأهلي بيعجبني فكره جدا داخل الملعب جاء في توقيت صعب ولكن له خبره في التعامل في بطولة أفريقيا

#موسيماني

وكشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، استقال من منصبه، ويقترب من تدريب أحد الأندية الكبرى في شمال أفريقيا.

كشفت مصادر خاصة لصدى البلد عن كواليس وتفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين.

Advertisements

وحصل دوت الخليج على تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه على تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي اختارهم.

وقالت المصادر إن موسيماني سوف يتولى تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد اجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين آخرين.

وأضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.