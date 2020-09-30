الزمالك ينتظم في معسكر مغلق ببرج العرب

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب. يأتي هذا استعدادا للقاء المصري المقرر له غدا الخميس في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء اليوم ببرج العرب تحت قيادة البرتغالي باتشيكو استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي. Advertisements على أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد. وعقب التدريب سيلقي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة. حيث حرص البرتغالي باتشيكو علي حضور مباراة الزمالك والجونه والتي فاز بها الفريق الأبيض بنتيجة 4-3 بمنافسات الدوري المصري الممتاز والجولة 30 من عمر منافساته، وهذا من أجل متابعة مستوي الفريق والأخطاء من أجل تصحيحها

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