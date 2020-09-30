هازارد يصدم جماهير ريال مدريد بإصابة جديدة.. واحتمالية غيابه عن الكلاسيكو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، خبرًا صادمًا لجماهيره، بشأن تعرض البلجيكي إيدين هازارد نجم الفريق، لإصابة جديدة، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة بلد الوليد في الأسبوع رقم من الدوري الإسباني.

وكان هازارد متواجد ضمن القائمة المستدعاة لمواجهة بلد الوليد، لأول مرة هذا الموسم، بعد غيابه عن المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد ريال سوسييداد، وريال بيتيس.

كما سيتم استبعاده من قائمة منتخب بلجيكا الذي سيواجه كوت ديفوار وديًا، ثم إنجلترا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية، بشهر أكتوبر.

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وقال ريال مدريد في بيان رسمي: " بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدن هازارد من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تبين انه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، سيتم تقييم تطور حالته".

واتفقت الصحف الإسبانية، على أن هازارد سيغيب عن ريال مدريد في مدة ستتراواح ما بين 3 لـ 4 أسابيع.

ومن المحتمل أن يغيب هازارد عن لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة، والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر المقبل.