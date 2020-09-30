سيرينو لصدى البلد: شرف لي اللعب للأهلي ولا داعي للاستعجال

كما أعلن موسيماني، رسميا، رحيله عن تدريب الفريق، بعد مواسم عديدة على رأس العارضة الفنية معه.

وأشار موسيماني في بيانه، إلى أنه سيخوض تجربة جديدة خارج البلاد، دون أن يعلن اسم الفريق الذي سيقوده في الفترة المقبلة.

تواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.