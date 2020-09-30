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تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين تطورات ملف تجديد عقد المهاجم المغربي وليد آزارو لاعب الأهلي.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتفاق السعودي بدأ بعرض 400 ألف دولار، ثم رفع العرض إلى 600 ألف دولار لشراء المدة المتبقية من عقد وليد آزارو".

وأضاف: "الأهلي يريد التجديد لآزارو لمدة موسمين مع الموسم المتبقي له بعد رحيل فايلر، ليبقي 3 مواسم ، وسيتم رفع عقده السنوي من 700 ألف دولار إلى مليون دولار".

وواصل:" وليد آزارو رحب بالبقاء بعد رحيل رينيه فايلر، بعد لقاء الترسانة اليوم في بطولة كاس مصر".

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