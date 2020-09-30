سالم الدوسري نجم الهلال يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

ونشر سالم الدوسري عبر خاصية الحالة اليومية خبر تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وتفشى فيروس كورونا في فريق الهلال حتى وصلت الإصابات لأكثر من 25 إصابة، ليتم استبعاده من المشاركة في دوري أبطال آسيا واعتباره منسحبًا.
وتوج نادي الهلال ببطولة الدوري السعودي للمرة السادسة عشرة في تاريخه، متفوقًا على نظيره الهلال.
وينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري السعودي في السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل.
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