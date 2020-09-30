شاهد - النصر يهز شباك الأهلي بالهدف الأول في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل غونزالو مارتينيز نجم نادي النصر الهدف الأول لفريقه أمام أهلي جدة السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقين في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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