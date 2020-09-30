نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل مباراة بلدية المحلة والغزل إلى ملعب طنطا في المقال التالي
وجاء هذا القرار وفقا لخطاب من وزارة الداخلية، طلبت فيه نقل المباراة من ملعب البلدية إلى ملعب طنطا.
وشهدت الجولة السابقة، خسارة البلدية من الحمام، بهدفين مقابل هدف، وفوز الغزل على أبو قير بهدف دون مقابل.
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